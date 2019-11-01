Киллер должен был убить жительницу Петербурга за миллион из-за наследства, но пришел с явкой в полицию

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-01T18:15:44+03:00

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Настоящая полицейская операция, прямо как в кино, была развернута для поимки с поличным заказчика убийства жительницы Петербурга. Смерть ей грозила из-за наследства, которым не хотел делиться брат покойного мужа женщины.

- Директор одного из санаториев в городе Кисловодске пытался организовать похищение и убийство гражданской жены своего умершего брата. За миллион рублей он «заказал» женщину своему знакомому, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скорее всего корыстный мужчина уже бы подсчитывал прибыль от наследства, но «киллер» оказался совестливым и пошел в полицию. Там потенциального убийцу внимательно выслушали и предложили план действий.

По нему у заказчика были получены 150 тысяч рублей на покупку пистолета, а потом, при помощи грима, убийство женщины инсценировали. Фото выполненной «работы» стали доказательством. Увидев их, директор санатория отдал «килеру» оставшийся гонорар. В этот момент заказчика и повязала полиция.

Дело в отношении мужчины заведено сразу по нескольким статьям, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741491" frameborder="0"></iframe> Житель Кисловодска заказал убийство петербурженки из-за наследства.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU