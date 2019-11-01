Из-за отказа двигателя самолет «Тюмень-Петербург» кружит над аэропортом вырабатывая топливо

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-01T18:20:45+03:00

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Ближайшие полтора часа придется провести в воздухе пассажирам рейса номер YC 811, летевших в Петербург из Тюмени. Только за это время пассажиры никуда не улетят, а будут кружить над тюменским аэропортом. Из-за отказа левого двигателя у лайнера SuperJet-100 экипаж принял решение запросить обратную экстренную посадку. Вот только перед ней надо выработать все топливо. Этим сейчас экипаж и занимается.

Судя по треку радаров, самолет «намотал» уже не один десяток кругов вокруг аэропорта «Рощино» в Тюмени. Пассажирам, среди который по предварительным данным есть и дети, приходится терпеть и бороться с аэрофобией. Всего на борту, включая членов экипажа, находится 83 человека.

При этом на табло прилета «Пулково» борт до сих пор числится в ожидающих. По планам самолет из Тюмени должен приземлиться в 20:05 по московскому времени. Однако уже очевидно, что этого не произойдет.

ОБНОВЛЕНО:

По последним данным, тюменские диспетчеры разрешили экипажу идти на посадку с почти полными баками.

ОБНОВЛЕНО:

Лайнер благополучно сел. По предварительным данным пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU