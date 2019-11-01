В Петербурге и Москве ради эксперимента ограничат расчеты наличными деньгами
Москва, Санкт-Петербург и несколько других регионов России готовы принять участие в эксперименте по ограничению взаиморасчетов наличными деньгами. Их предполагают перевести в безналичную форму. Пока только для фрилансеров и прочих самозанятых граждан, которые работают со своими партнерами по договорам гражданско-правового характера договорам (ГПХ).
- В рамках эксперимента выплаты организациями физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по ГПХ будут осуществляться исключительно в безналичной форме, - пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Другими словами, этот процесс не коснется обычных петербуржцев, работающих по трудовой книжке. Не идет речи и о запрете наличных в магазинах. Хотя, надо сказать, рост безналичных платежей в России просто феноменальный.
С 2010 по 2018-й годы их объем увеличился в 30 раз. В плюсах - отсутствие проблем с инкассацией, меньшее количество трудозатрат кассиров и прочего персонала.
С другой стороны, выплата зарплаты исключительно безналом, может увеличить рост «теневых» расчетов. Такие опасения выразил Комитет финансов Петербурга. А чиновники Архангельской области отметили, что право получать деньги «бумажками» закреплено в Гражданском кодексе.
В итоге документ было решено доработать, но отказываться от эксперимента в Министерстве экономического развития России не планируют.
ИСТОЧНИК KP.RU