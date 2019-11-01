2019-11-01T19:26:51+03:00
Происшествия

Петербургских последователей Мавроди, похитивших у горожан около 54 млн, посадили в тюрьму

Из-за махинаций финансовой пирамиды КПК «Кредитное содружество» пострадали 116 вкладчиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Почти три года аферисты "доили" своих обманутых вкладчиков.Почти три года аферисты "доили" своих обманутых вкладчиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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1 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга посадил за решетку двух мужчин, признанных в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег. Аферисты Васильев и Заборцев в июле 2012 года создали в городе финансовую пирамиду, получая многочисленные взносы от доверчивых жителей Северной столицы. После этого у двух товарищей загорелись глаза, и они учредили еще одну мошенническую контору – кредитный потребительский кооператив «Кредитное содружество». Однако приумноженных в разы денег 116 петербуржцев-вкладчиков так и не дождались.

- Почти за 3 года преступной деятельности мужчины похитили у обманутых горожан около 54 миллионов рублей. Для маскировки финансовой пирамиды Заборцев, который являлся председателем правления «Кредитного содружества», потратил еще 8 миллионов на ряд финансовых операций и сделок, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге злоумышленников посадили в исправительные колонии общего режима. По совокупности приговоров по двум уголовным делам Заборцев получил 5 лет и 7 месяцев, а его коллега Васильев – 8 лет и 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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