Физик-ядерщик Курчатовского института стала «Миссис Ленинградская область» в категории Classic

СЕГОДНЯ 19:30 2019-11-01T19:30:53+03:00

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31 октября в город на Неве съехались многочисленные красавицы - здесь проходил финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область». За право называться самой-самой сражались несколько десятков прекрасных дам. Главное условие - быть замужем, ведь не зря конкурс называется «миссис». И одной из победительниц стала... физик-ядерщик Курчатовского института.

- Ведущий инженер лаборатории физики экзотических ядер Отделения физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Светлана Александрова завоевала титул «Миссис Ленинградская область» в категории Classic (возрастная категория 38+), - сообщает пресс-служба института.

Победительница своими руками связала Приоратский дворец. Фото: Курчатовский институт

Чтобы победить, любимой жене и маме двоих детей из Гатчины пришлось не только проявить творческие способности – своими руками она связала макет знаменитого гатчинского Приоратского дворца, но также принять участие в общем танце и торжественном дефиле в вечерних платьях.

Но главное, что родные и близкие Светланы не зря приехали в петербургский Дом Молодежи, ведь домой они вернулись с победой.

ИСТОЧНИК KP.RU