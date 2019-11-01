Фургончик экспресс-доставки ушел в плавание, свалившись в речку в Сланцах

СЕГОДНЯ 19:43 2019-11-01T19:44:28+03:00

Курьерский фургончик на время превратился в субмарину, свалившись с моста [фото]

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Вечером 1 ноября в городе Сланцы Ленинградской области курьерский фургончик съехал с моста в местную речку. По сообщениям очевидцев, машина совсем немного была в вольном плавании, чуть погодя пришвартовавшись к берегу. Судя по фотографиям с места необычного ДТП, водитель автомобиля жив и невредим и объясняется перед сотрудниками ГИБДД.

Зато пострадать мог груз, находившийся в фургоне. Петербуржцы в группе «Сланцы - не тапки» во «Вконтакте» хоть и посмеиваются над горе-доставщиком, но и волнуются за будущим посылок.

- Это возле двух мостов по направлению в Лучки. Не спешите, успеете…

- Просто решил помыть машину!

- Хах, кто остался без посылок?

"Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!" - наверняка думает озадаченный сотрудник ГИБДД. "Фото: vk.com/slates_are_not_sneakers

Чуть позже один из местных жителей рассказал в комментариях, что фургончик вез к ним в город мусорные баки. Похоже, сейчас будет гораздо быстрее достать их самим, нежели ждать эвакуатор, который по неосторожности может сам свалиться в речку.

ИСТОЧНИК KP.RU