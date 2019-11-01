2019-11-01T19:44:28+03:00
Происшествия

Фургончик экспресс-доставки ушел в плавание, свалившись в речку в Сланцах

Курьерский фургончик на время превратился в субмарину, свалившись с моста [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фургончик удачно "приклеился" к берегу, остановив свое плавание. Фото: vk.com/slates_are_not_sneakersФургончик удачно "приклеился" к берегу, остановив свое плавание. Фото: vk.com/slates_are_not_sneakers
Изменить размер текста:

Вечером 1 ноября в городе Сланцы Ленинградской области курьерский фургончик съехал с моста в местную речку. По сообщениям очевидцев, машина совсем немного была в вольном плавании, чуть погодя пришвартовавшись к берегу. Судя по фотографиям с места необычного ДТП, водитель автомобиля жив и невредим и объясняется перед сотрудниками ГИБДД.

Зато пострадать мог груз, находившийся в фургоне. Петербуржцы в группе «Сланцы - не тапки» во «Вконтакте» хоть и посмеиваются над горе-доставщиком, но и волнуются за будущим посылок.

- Это возле двух мостов по направлению в Лучки. Не спешите, успеете…

- Просто решил помыть машину!

- Хах, кто остался без посылок?

"Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!" - наверняка думает озадаченный сотрудник ГИБДД. "Фото: vk.com/slates_are_not_sneakers

"Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!" - наверняка думает озадаченный сотрудник ГИБДД. "Фото: vk.com/slates_are_not_sneakers

Чуть позже один из местных жителей рассказал в комментариях, что фургончик вез к ним в город мусорные баки. Похоже, сейчас будет гораздо быстрее достать их самим, нежели ждать эвакуатор, который по неосторожности может сам свалиться в речку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Физик-ядерщик Курчатовского института стала «Миссис Ленинградская область» в категории Classic
Петербургских последователей Мавроди, похитивших у горожан около 54 млн, посадили в тюрьму
В Петербурге и Москве ради эксперимента ограничат расчеты наличными деньгами
Из-за отказа двигателя самолет «Тюмень-Петербург» кружит над аэропортом вырабатывая топливо
Киллер должен был убить жительницу Петербурга за миллион из-за наследства, но пришел с явкой в полицию
Бывший вратарь пожелал «Зениту» победы в игре с ЦСКА
В октябре по электронным визам Петербург посетили 16 тысяч иностранных туристов
Первый в России водородный трамвай выехал на улицы Санкт-Петербурга
Огромные фазаны вышли на прогулку по Пушкину
За съемки в порно с 3-летней девочкой отец четверых детей получил 17 лет тюрьмы
Прокуратура утвердила обвинение диспетчеру «Теплосети» по делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»
Передоз: Петербуржец бегал по улице с 5-летней дочкой на руках, одетый в спортштаны и резиновые тапочки
У метро «Автово» на улицу выставили коробку с котятами
Стоимость аренды квартир-студий в центре Петербурга выросла на 5 тысяч рублей
В Нарьян-Маре 1 ноября прощаются с 6-летним мальчиком, убитым накануне в детском саду
Жетон по 60: Петербургские перевозчики внесли свои пожелания по тарифам на проезд на 2020 год
Из-за празднования Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводить не будут
В Пулково открылась выставка, посвященная конструктору Михаилу Калашникову
Охранник детского сада Нарьян-Мара, где был убит 6-летний мальчик, задержан