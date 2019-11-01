Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками

СЕГОДНЯ 21:39 2019-11-01T21:41:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В подвале дома по адресу Рябовское шоссе, 121/5 замуровали котов. По словам местных жителей, 30 октября там установили решетки. Некоторые из котиков не успели выбраться и остались взаперти.

- Они жили там уже давно – в теплом и сухом подвале, который стал для них приютом. Кушали хорошо, иногда болели. Кого-то могли отловить и забрать домой, других стерилизовали и выпускали обратно. Раньше мы всегда открывали им окошки. А сейчас к двум из них приварили решетки благодаря какой-то бригаде молодцев. Домоуправ наш на контакт не идет. Мы боимся, что до конца недели решетки поставят по всему периметру дома, - бьет тревогу местная жительница в на своей личной странице «Вконтакте».

Бедные коты пока не понимают, почему им вновь не открывают окошко. Фото: vk.com/id879470

Зоозащитники боятся, что запертые коты погибнут или от голода или от парникового эффекта, поскольку в подвале душно. Местные жители уже записались на прием к гендиректору ЖКС №2, но встреча состоится лишь 20 ноября, поэтому петербуржцы ждут помощи от неравнодушных горожан и огласки беды в СМИ. Бедные коты, тем временем, огорченно сидят возле окошек и не понимают, почему их никто не выпускает на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU