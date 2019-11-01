Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной

СЕГОДНЯ 22:11 2019-11-01T22:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербуржцы из Центрального района могут определить судьбу проекта благоустройства возле дома №55 на улице Кирочной. Фотографиями будущего общественного пространства поделилась местная администрация. Судя по снимкам, горожан ждет большая и универсальная спортивная площадка, зона для игр с детьми, а также скамейки для отдыха рядом с высаженными деревьями и газоном напротив храма святого страстотерпца царя Николая.

Пространство обещают благоустроить для всех возрастов. Фото: vk.com/newstucentr

Проголосовать и покритиковать проект можно в сообществе «Центральный район - сердце Санкт-Петербурга» во «Вконтакте» до 7 ноября. В основном, петербуржцы недовольны вездесущими заборами вокруг общественного пространства и хотят побольше интерактивных зон.

- Сделайте, пожалуйста, что-то новенькое для детей, а не эту типичную площадку и добавьте любимые всеми качели. Лучше оставить тренажеры (сейчас они есть, но их планируют убрать). Очень не хватает спорта! И было бы прекрасно заливать футбольную площадку зимой в каток, - делится мыслями местная жительница.

Администрация обещает учесть всю критику и разработать окончательный проект к 20 ноября. Благоустроенное пространство планируют сделать летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU