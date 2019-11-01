2019-11-01T23:17:56+03:00
Спорт

«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги

Баскетбольное противостояние двух столиц завершилось в пользу армейцев со счетом 70:87
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Перед футбольным противостоянием "Зенита" и ЦСКА на выходных прошел баскетбольный поединок. Фото: basket.fc-zenit.ruПеред футбольным противостоянием "Зенита" и ЦСКА на выходных прошел баскетбольный поединок. Фото: basket.fc-zenit.ru
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» уступил московскому ЦСКА со счетом 70:87 в рамках шестого тура баскетбольной Евролиги. Сине-бело-голубые проиграли сопернику в подборах, передачах и перехватах. Результат во многом предопределили вечно залетавшие в сетку кольца трехочковые броски армейцев.

- Поздравляю ЦСКА с победой, в ключевой момент они показали боевой дух команды и то, как эффективно могут забивать «трешки». Мы ничего не смогли с этим поделать в последней четверти. В первой половине наша стратегия работала, но они реализовывали почти все броски. Что касается нашей атаки, то я, в целом, ею доволен, - подвел итоги игры на послематчевой пресс-конференции ассистент главного тренера «Зенита» Хосе Саманьего.

Следующий матч сине-бело-голубых в Евролиге пройдет дома в четверг 7 ноября. В соперниках – московские «Химки». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»
Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной
«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга
Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной
Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками
Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы
Фургончик экспресс-доставки ушел в плавание, свалившись в речку в Сланцах
Физик-ядерщик Курчатовского института стала «Миссис Ленинградская область» в категории Classic
Петербургских последователей Мавроди, похитивших у горожан около 54 млн, посадили в тюрьму
В Петербурге и Москве ради эксперимента ограничат расчеты наличными деньгами
Из-за отказа двигателя самолет «Тюмень-Петербург» кружит над аэропортом вырабатывая топливо
Киллер должен был убить жительницу Петербурга за миллион из-за наследства, но пришел с явкой в полицию
Бывший вратарь пожелал «Зениту» победы в игре с ЦСКА
В октябре по электронным визам Петербург посетили 16 тысяч иностранных туристов
Первый в России водородный трамвай выехал на улицы Санкт-Петербурга
Огромные фазаны вышли на прогулку по Пушкину
За съемки в порно с 3-летней девочкой отец четверых детей получил 17 лет тюрьмы
Прокуратура утвердила обвинение диспетчеру «Теплосети» по делу о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»
Передоз: Петербуржец бегал по улице с 5-летней дочкой на руках, одетый в спортштаны и резиновые тапочки
У метро «Автово» на улицу выставили коробку с котятами
Стоимость аренды квартир-студий в центре Петербурга выросла на 5 тысяч рублей
В Нарьян-Маре 1 ноября прощаются с 6-летним мальчиком, убитым накануне в детском саду
Жетон по 60: Петербургские перевозчики внесли свои пожелания по тарифам на проезд на 2020 год
Из-за празднования Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводить не будут
В Пулково открылась выставка, посвященная конструктору Михаилу Калашникову
Охранник детского сада Нарьян-Мара, где был убит 6-летний мальчик, задержан