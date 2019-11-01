«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги

1 Нояб. 23:17 2019-11-01T23:17:56+03:00

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Петербургский «Зенит» уступил московскому ЦСКА со счетом 70:87 в рамках шестого тура баскетбольной Евролиги. Сине-бело-голубые проиграли сопернику в подборах, передачах и перехватах. Результат во многом предопределили вечно залетавшие в сетку кольца трехочковые броски армейцев.

- Поздравляю ЦСКА с победой, в ключевой момент они показали боевой дух команды и то, как эффективно могут забивать «трешки». Мы ничего не смогли с этим поделать в последней четверти. В первой половине наша стратегия работала, но они реализовывали почти все броски. Что касается нашей атаки, то я, в целом, ею доволен, - подвел итоги игры на послематчевой пресс-конференции ассистент главного тренера «Зенита» Хосе Саманьего.

Следующий матч сине-бело-голубых в Евролиге пройдет дома в четверг 7 ноября. В соперниках – московские «Химки». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU