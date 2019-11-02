Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»

СЕГОДНЯ 00:03 2019-11-02T00:05:11+03:00

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Ночью с 1 на 2 ноября группа неизвестных избила молодого человека возле станции метро «Ладожская». Очевидцы сообщают, что нападавших мужчин было четверо. Они атаковали с особой жестокостью, забыв про негласное правило не бить лежачего. Парня пинали ногами по бокам, в живот и даже в голову.

- Толпа зевак просто смотрела за избиением. Потом один из прохожих решил заступиться за пострадавшего, но и ему досталось от буйных мужчин – они ударили его в живот, - пишет свидетель происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Полиция и скорая помощь приехали на место избиения. Состояние пострадавшего парня неизвестно. Петербуржцы в комментариях возмутились, что прохожие общими силами не остановили нападавших. Другие горожане ответили, что, сидя на диване, легко рассуждать о героических действиях в подобных непредсказуемых и адреналиновых ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU