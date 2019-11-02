В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район
В Санкт-Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов по статье 158 УК РФ за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданам. Он похитил сразу 37 велосипедов и 2 самоката. В период с апреля по июль 2019 года мужчина обчистил многие парадные жилых домов в Приморском районе. Действовал он просто, но эффективно – быстро перекусывал страховочные тросы двухколесных транспортов и как ни в чем не бывало устремлялся в неизвестном направлении.
- Общий ущерб от его преступлений составил более 630 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривали в особом порядке судебного разбирательства, поскольку злоумышленник активно сотрудничал со следствием, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В итоге мужчину признали виновным в серийных кражах и лишили его свободы на следующие 4 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU