В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район

СЕГОДНЯ 00:54 2019-11-02T00:56:50+03:00

Мужчина украл 37 велосипедов и 2 самоката на общую сумму более 630 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина украл 37 велосипедов и 2 самоката на общую сумму более 630 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов по статье 158 УК РФ за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданам. Он похитил сразу 37 велосипедов и 2 самоката. В период с апреля по июль 2019 года мужчина обчистил многие парадные жилых домов в Приморском районе. Действовал он просто, но эффективно – быстро перекусывал страховочные тросы двухколесных транспортов и как ни в чем не бывало устремлялся в неизвестном направлении.

- Общий ущерб от его преступлений составил более 630 тысяч рублей. Уголовное дело рассматривали в особом порядке судебного разбирательства, поскольку злоумышленник активно сотрудничал со следствием, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В итоге мужчину признали виновным в серийных кражах и лишили его свободы на следующие 4 года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU