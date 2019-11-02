На проспекте Энгельса пьяный водитель каршеринга разбил машину и скандалил с полицией

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-02T09:30:00+03:00

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Очередной прокатный автомобиль «самоуничтожился» благодаря усилиям водителя. На этот раз в утиль отправится «Ниссан» от известного каршеринга, который ночью 2 ноября разбили на перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского.

- ДТП на пересечение Энгельса и Луначарского. Пьяный водитель Яндекс-Драйв оказывал сопротивление сотрудникам ДПС. После чего был задержан, - сообщают очевидцы аварии.

На фотографиях и кадрах видео хорошо заметно, что машина снесла несколько секций забора и вылетела на трамвайные пути. Когда же на место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, о водитель не пожелал сдаваться без боя и начал скандалить.

Утихомирить горе-гонщика удалось подъехавшим на помощь гаишникам бойцам Росгвардии. Они отвезли водителя в отделение, где он осознает, что натворил. Теперь мужчине придется не только заплатить за разбитую машину и поломанный забор, но и ответить за неповиновение сотрудникам правопорядка.

На Проспекте Энгельса в Петербурге пьяный водитель разбил каршеринг.Видео: ВК "ДТП иЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU