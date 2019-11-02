В Сестрорецке утром в ДТП порвался «Фиат»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-02T09:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло утром субботы на Приморском шоссе близ Сестрорецка. На подъезде к железнодорожному переезду в сторону шалаша Ленина, столкнулись БМВ и «Фиат». Последний от удара разорвало на части.

- 2 ноября время около 07:00. Авария на Приморском шоссе в Сестрорецке, Тарховка. Службы на месте, - сообщают очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На данный момент известно о нескольких пострадавших в аварии. По словам свидетелей происшествия, на месте работало несколько машин скорой помощи и реанимация. На них людей увезли в больницу, ближайшая и которых - номер 40 города Сестрорецка.

По предварительным данным один человек погиб. Учитывая, что у «Фиата» напрочь оторвана передняя часть, выжить в такой аварии можно лишь чудом.

Сейчас на месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции. Точная информация от ГИБДД появится позднее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741575" frameborder="0"></iframe> На Приморском шоссе под Сестрорецком "Фиат" разорвало посте ДТП.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU