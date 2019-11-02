2019-11-02T11:31:55+03:00
Общество

Петербуржцы рванули в Финляндию и встали в многочасовых очередях на границе

В пункте пропуска Брусничное собрались больше двух сотен автомобилей
Петр КИБЕР
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Чтобы попасть в Финляндию, петербуржцам сначала надо отстоять длинную очередь.Чтобы попасть в Финляндию, петербуржцам сначала надо отстоять длинную очередь.Фото: Александр ГЛУЗ
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Длинные про причине Дня народного единства выходные стали отличным поводом для петербуржцев и жителей Ленобласти поехать на машине в Финляндию. А поскольку такая светлая мысль пришла не в одну голову, то на границе с соседней страной мгновенно образовались пробки.

- В 10.18 встали в очередь. Хвост приличный. Погранперехода не видно. Стоим полтора часа, - пишут водители с пункта пропуска Торфяновка, где в очереди собрались больше полутора сотен автомобилей.

Согласно данным онлайн-сервиса «На Границе.ру», новым машинам, вставшим в конец очереди, предстоит ждать около двух часов. Впрочем, это еще не предел, ведь хуже всего обстоит дело в Брусничном, где собрались почти триста авто. Здесь срок ожидания может составить до трех часов.

Ситуацию усугубляют особо нетерпеливые водители, которые считают себя умнее всех и пытаются пролезть без очереди.

- Народ не пропускайте хамов которые хотят пролезть без очереди, - призывают автомобилисты коллег по несчастью.

А вот желающих оказаться в Иматре через Светогорск оказалось на удивление мало. Здесь на въезд в Финляндию стоят всего 40 транспортных средств. Время ожидания - меньше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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