2019-11-02T11:53:51+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти пожаловался на кражу и получил штраф за неправильное хранение оружия

Но воров-домушников полиция все же ищет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
За украденный карабин владелец оружия получил от полиции штраф.За украденный карабин владелец оружия получил от полиции штраф.Фото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Вдвойне обидно должно быть жителю Ленинградской области, который не только стал жертвой воров, обокравших его дом, но и получил штраф от полицейских, которых сам же вызвал.

- 1 ноября поступило сообщение от мужчины 1960 года рождения о том, что в поселке Барышево Выборгского района, неизвестный разбил окно и проник в его частный дом, откуда украл 50 тысяч рублей, одежду, мобильный телефон и карабин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Именно оружие и стало причиной претензий к хозяину со стороны прибывших на вызов полицейских. Стражи порядка объяснили мужчине, что ружье надо хранить в специальном сейфе. Тогда оно не выстрелит в случайного человека. Ну и не украдут при случае.

За проступок мужчине выписали штраф. А по факту кражи, ущерб от которой владелец дома оценил в 132 тысячи рублей, было заведено уголовное дело по соответствующей статье.

Преступника, у которого на руках теперь есть оружие, ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург встал на пути атмосферного фронта, а значит будет серо и сыро
80-летний пассажир «заминировал» самолет Минск-Петербург
Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia хочет летать в Петербург из Таиланда и Малайзии
«Магазин добрых дел» устроил свалку документов в Юнтоловском заказнике
Адвокат, избивший проводницу, начальника поезда и бармена получил 2,5 года условно
Петербуржцы рванули в Финляндию и встали в многочасовых очередях на границе
Туалет-маршрутка: появилась идея, что делать с ненужными микроавтобусами после транспортной реформы
В Сестрорецке утром в ДТП порвался «Фиат»
На проспекте Энгельса пьяный водитель каршеринга разбил машину и скандалил с полицией
Петербуржцы предупредили об опасной ливневке на многострадальной набережной Смоленки
В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район
Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»
Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной
«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги
«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга
Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной
Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками
Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы