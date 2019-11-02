Житель Ленобласти пожаловался на кражу и получил штраф за неправильное хранение оружия

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-02T11:53:51+03:00

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Вдвойне обидно должно быть жителю Ленинградской области, который не только стал жертвой воров, обокравших его дом, но и получил штраф от полицейских, которых сам же вызвал.

- 1 ноября поступило сообщение от мужчины 1960 года рождения о том, что в поселке Барышево Выборгского района, неизвестный разбил окно и проник в его частный дом, откуда украл 50 тысяч рублей, одежду, мобильный телефон и карабин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Именно оружие и стало причиной претензий к хозяину со стороны прибывших на вызов полицейских. Стражи порядка объяснили мужчине, что ружье надо хранить в специальном сейфе. Тогда оно не выстрелит в случайного человека. Ну и не украдут при случае.

За проступок мужчине выписали штраф. А по факту кражи, ущерб от которой владелец дома оценил в 132 тысячи рублей, было заведено уголовное дело по соответствующей статье.

Преступника, у которого на руках теперь есть оружие, ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU