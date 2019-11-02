«Магазин добрых дел» устроил свалку документов в Юнтоловском заказнике

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-02T12:58:37+03:00

Вот такая свалка нашлась в Юнтоловском заказнике. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Очередной приступ хозяйственного безобразия нашли жители Санкт-Петербурга. На этот раз незаконная свалка обнаружилась в Юнтоловском заказнике, что в Приморском районе города. На кучу брошенных бумаг и документов из некоего магазина, наткнулись вышедшие погулять горожане.

- Вот такие «добрые дела». «Магазин добрых дел» устроил свалку в Юнтоловском заказнике, вход напротив ТЦ «Монпасье», - пишут местные жители в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя подписям и печатям, которые можно увидеть на фото, груду бумаг выбросили особо хозяйственные работники ООО «Магазин добрых дел №2». Либо же тот, кто отвечал за утилизацию документов.

"Хорошими делами прославиться нельзя". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Ненужными оказались и накладные на товар и технический журнал и журнал учета инструктажа по пожарной безопасности.

Жители Приморского района надеются, что владельцы документов найдутся и заберут свое добро назад. Или хотя бы утилизируют по правилам.

Хорошими делами прославиться нельзя...

ИСТОЧНИК KP.RU