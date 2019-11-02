Петербург встал на пути атмосферного фронта, а значит будет серо и сыро

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-02T14:58:21+03:00

Но есть и хорошие новости: до плюс пяти градусов в воскресенье

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На календаре у петербуржцев 2 ноября и в город, после внезапной «зимы» пришла привычная осенняя погода. То есть на улице зябко, серо и сыро. В такое время лучше всего сидеть в тепле, пить горячий чай и обнимать любимого котика. А причиной капризов природы стал атмосферный фронт.

- Петербург сегодня на пути теплого атмосферного фронта. В городе облачно, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Зато благодаря теплому дыханию циклона, в выходные, которых по случаю Дня народного единства будет три, окажется довольно тепло. Если в субботу, 2 ноября термометры не покажут выше 4 градусов со знаком плюс, то в воскресенье будет до +5, а в понедельник даже до +6 градусов.

Впрочем, привычный для петербуржцев дождь никуда не денется.

ИСТОЧНИК KP.RU