Поножовщина между школьниками в Кудрово вызвала проверку Следкома
Школьные «разборки» с поножовщиной, произошедшие вечером 1 ноября в городе Кудрово, что в непосредственном соседстве с Петербургом, вызвали пристальное внимание Следственного комитета. Конфликт двух 14-летних подростков, закончившийся больницей, привел к проверке со стороны СК.
- Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений в виде колото-резаного ранения 14-летнему юноше, - сообщает пресс-служба ведомства.
Следователям предстоит установить не только кто прав, а кто виноват в поножовщине, начавшейся как обычная драка, но и то, почему один из учеников кудровской школы носит с собой нож.
Сейчас оба «дуэлянта» находятся в больнице. У одного проникающее ранение брюшной полости, а у другого - травмы головы и лица. Состояние подростков удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU