Поножовщина между школьниками в Кудрово вызвала проверку Следкома

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-02T15:59:38+03:00

В Кудрово два повздоривших школьника выясняли кто прав с помощью ножа. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В результате «разборки» один подросток получил ранение в живот, а другой - травмы головы

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Школьные «разборки» с поножовщиной, произошедшие вечером 1 ноября в городе Кудрово, что в непосредственном соседстве с Петербургом, вызвали пристальное внимание Следственного комитета. Конфликт двух 14-летних подростков, закончившийся больницей, привел к проверке со стороны СК.

- Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений в виде колото-резаного ранения 14-летнему юноше, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит установить не только кто прав, а кто виноват в поножовщине, начавшейся как обычная драка, но и то, почему один из учеников кудровской школы носит с собой нож.

Сейчас оба «дуэлянта» находятся в больнице. У одного проникающее ранение брюшной полости, а у другого - травмы головы и лица. Состояние подростков удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU