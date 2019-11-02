2019-11-02T17:10:58+03:00
Общество

Прошедший октябрь стал третьим среди самых дождливых за последние 35 лет в Петербурге

Больше осадков было только в 2003-м и 2008-м годах
Петр КИБЕР
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Дождь - один из символов Петербурга.Дождь - один из символов Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дожди, как известно, льют в Петербурге с 1703 года. А раньше просто местность называлась по-другому. Соседство с Балтикой способствует регулярным осадкам. И только что прошедший октябрь еще раз доказал, что зонт и резиновые сапоги должны быть в гардеробе каждого петербуржца. Синоптики уверяют, что за последние 35 лет только два раза в городе было еще мокрее.

- Октябрь 2019 в Санкт-Петербурге принес 104 мм осадков. Это третий показатель за последние 35 лет, после 2008 (108мм) и 2003 (107мм) годов, - рассказал на своей страничке в соцсети ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Если же брать в процентном соотношении, то в октябре 2019 года на Петербург вылилось воды на 55 процентов выше нормы. При этом вся влага была ровно распространена по дням, обошлось без сильных ливней и вызванных ими потопов.

Ну а что касается рекордов, то абсолютным лидером за всю историю наблюдений является 1984 года, тогда за октябрь выпало 150 мм осадков. Нынешним показателям до такого уровня еще далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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