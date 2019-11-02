На Дальневосточном проспекте красочно полыхала «Лада Приора»
Двухметровый столб пламени и шлейф черного дыма могли видеть днем субботы жители Дальневосточного проспекта. Это ярко и мощно горела на обочине белая «Лада Приора». Водители, проезжавшие мимо, даже сняли инцидент на видео.
- На перекрестке Дальневосточного и Коллонтай горит автомобиль, - сообщали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Через несколько минут на место происшествия примчались пожарные, но тушить к этому моменту было практически нечего.
- 2 ноября в 14:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Дальневосточный проспект, дом 12. В легковом автомобиле марки «Лада» сгорели сгораемые части. В 14:45 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Причины, по которым машина вспыхнула, как свечка, неизвестны. По сведениям спасателей, никто при инциденте не пострадал.
На Дальневосточном проспекте в Петербурге сгорела "Приора".Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU