2019-11-02T17:45:26+03:00
Происшествия

На Дальневосточном проспекте красочно полыхала «Лада Приора»

Белоснежный автомобиль сгорел дотла в считанные минуты [видео]
Петр КИБЕР
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От "Приоры" в считанные минуты осталось лишь "рожки да ножки". Фото: vk.com/spb_todayОт "Приоры" в считанные минуты осталось лишь "рожки да ножки". Фото: vk.com/spb_today
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Двухметровый столб пламени и шлейф черного дыма могли видеть днем субботы жители Дальневосточного проспекта. Это ярко и мощно горела на обочине белая «Лада Приора». Водители, проезжавшие мимо, даже сняли инцидент на видео.

- На перекрестке Дальневосточного и Коллонтай горит автомобиль, - сообщали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Через несколько минут на место происшествия примчались пожарные, но тушить к этому моменту было практически нечего.

- 2 ноября в 14:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Дальневосточный проспект, дом 12. В легковом автомобиле марки «Лада» сгорели сгораемые части. В 14:45 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Причины, по которым машина вспыхнула, как свечка, неизвестны. По сведениям спасателей, никто при инциденте не пострадал.

На Дальневосточном проспекте в Петербурге сгорела "Приора".Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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