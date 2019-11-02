Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
«Зенит» традиционно до последнего тянет с обнародованием основного состава на игры. Делают это ради тактики - чтобы запутать противника, или же выбирают долго - никто точно не скажет. Вот и на матч с ЦСКА состав был озвучен всего за час с небольшим до стартового свистка. Зато теперь точно ясно, что в бой пойдут все основные футболисты сине-бело-голубых.
Так, в нападении, будут Артем Дзюба и Сердар Азмун. Чуть сзади им помогут полузащитники: Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, а также Себастьян Дриусси. За ними расположатся защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Защищать ворота будет Михаил Кержаков, ставший в последнее время основным голкипером сине-бело-голубых.
Что касается запасных, то Сергей Семак в случае замен сможет выпустить вратаря Александра Васютина, отлично отыгравшего в дебютном матче Кубка России с «Томью», в котором «Зенит» победил 4:0.
Также команды от тренера будут ждать и полевые игроки: Никита Гойло, Йордан Осорио, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Напомним, что встреча на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по петербургскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU