Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-02T19:36:13+03:00

Сыграв полудублем в Кубке России с «Томью», на встречу с принципиальным соперником Сергей Семак выставил основных игроков

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«Зенит» традиционно до последнего тянет с обнародованием основного состава на игры. Делают это ради тактики - чтобы запутать противника, или же выбирают долго - никто точно не скажет. Вот и на матч с ЦСКА состав был озвучен всего за час с небольшим до стартового свистка. Зато теперь точно ясно, что в бой пойдут все основные футболисты сине-бело-голубых.

Так, в нападении, будут Артем Дзюба и Сердар Азмун. Чуть сзади им помогут полузащитники: Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, а также Себастьян Дриусси. За ними расположатся защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Защищать ворота будет Михаил Кержаков, ставший в последнее время основным голкипером сине-бело-голубых.

Что касается запасных, то Сергей Семак в случае замен сможет выпустить вратаря Александра Васютина, отлично отыгравшего в дебютном матче Кубка России с «Томью», в котором «Зенит» победил 4:0.

Также команды от тренера будут ждать и полевые игроки: Никита Гойло, Йордан Осорио, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.

Напомним, что встреча на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по петербургскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU