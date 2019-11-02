На жителя Выборга «напала и долго грызла» летучая мышь, когда он гулял по кладбищу

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-02T19:03:55+03:00

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Нападению, якобы, настоящей летучей мыши, да еще на кладбище подвергся один из жителей Выборга. В соцсетях мужчина даже опубликовал фотографии самого летучего грызуна и действительно ужасных ран, но его почему-то засмеяли. Возможно потому, что история показалась слишком «картинной».

- Нападение вампира, - лаконично подписал фотографии в паблике «Интересные события в Выборге» некий Илья Попов. Аналогичные фото оказались и на личной страничке жертвы «нападения» «ВКонтакте».

Вот только картинки не произвели должного впечатления на горожан. Они обратили внимание, что мышка маленькая, а рана на горле у автора поста «будто с гранатомета по касательной». Да и сам «пострадавший» подогрел ситуацию, рассказав, что летучая мышь «напала и долго грызла», потому все так страшно и выглядит.

И хоть некоторые пользователи соцсетей пытались приводить серьезные аргументы, дескать в ноябре все мыши давно спят, да и кровь, вообще-то не сосут, большинство людей восприняли ситуацию с юмором.

Что не удивительно, ведь дело происходило как раз после Хэллоуина, когда все веселятся и рассказывают разные страшилки.

ИСТОЧНИК KP.RU