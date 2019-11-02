Строители-гастарбайтеры на свой лад отреставрировали историческое здание на Каменноостровском проспекте

СЕГОДНЯ 20:57 2019-11-02T20:57:19+03:00

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Петербург известен как город музей. Таким его делают не столько Эрмитаж или Петергоф, сколько здания исторического центра. Многие из домов носят статус памятников регионального значения и охраняются государством. Многим зданиям при этом нужен ремонт, но иногда его делают так, что вся ценность исторической постройки просто теряется. От очередных горе-реставраторов пострадал «Дом Агафонова» на Каменноостровском проспекте, 59.

- Под видом рабочих лицензированной фирмы строители «реставрируют» утраченный в ходе ремонта декор фасада выявленного объекта культурного наследия, - сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

На фото невооруженным глазом можно заметить отличия отделки, которую задумывал архитектор и тех «мелких рубчиков», что нарезали творческие руки строителей.

Неудивительно, что в петербургском отделении Фонда капремонта уже потребовали у подрядчика исправить это безобразие.

Как пишет газета «Петербургский дневник», строителям дали ровно неделю, чтобы привести штукатурный слой в соответствие в проектной документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU