Строители-гастарбайтеры на свой лад отреставрировали историческое здание на Каменноостровском проспекте
Петербург известен как город музей. Таким его делают не столько Эрмитаж или Петергоф, сколько здания исторического центра. Многие из домов носят статус памятников регионального значения и охраняются государством. Многим зданиям при этом нужен ремонт, но иногда его делают так, что вся ценность исторической постройки просто теряется. От очередных горе-реставраторов пострадал «Дом Агафонова» на Каменноостровском проспекте, 59.
- Под видом рабочих лицензированной фирмы строители «реставрируют» утраченный в ходе ремонта декор фасада выявленного объекта культурного наследия, - сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
На фото невооруженным глазом можно заметить отличия отделки, которую задумывал архитектор и тех «мелких рубчиков», что нарезали творческие руки строителей.
Неудивительно, что в петербургском отделении Фонда капремонта уже потребовали у подрядчика исправить это безобразие.
Как пишет газета «Петербургский дневник», строителям дали ровно неделю, чтобы привести штукатурный слой в соответствие в проектной документацией.
ИСТОЧНИК KP.RU