«От результата есть разочарование»: Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА 1:1

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-02T21:19:54+03:00

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Напряженнейший матч со множеством борьбы, эмоций, предупреждениями и удалениями только что завершился на поле стадиона на Крестовском острове. Игра между «Зенитом» и ЦСКА оказалась непростой для обеих команд, поэтому неудивительно, что она завершилась боевой ничьей.

Итоговый свисток арбитра, прозвучавший на 97 минуте матча (из-за многочисленных остановок судья прибавил целых шесть минут) зафиксировал финальный счет 1:1.

При этом после первого тайма «Зенит» проигрывал из-за мяча Николы Влашича, забитого на 46-й минуте, «в раздевалку». В том моменте ошибся защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

Во втором тайме на замену вместо него вышел Олег Шатов. А на 68-й минуте Себастьяна Дриусси Сменил Александр Ерохин. И эта перестановка сработала, ведь именно он, с передачи Артема Дзюбы, через пять минут забил ответный мяч. ЦСКА к этому времени уже играл в меньшинстве - за две желтых карточки был удален полузащитник армейцев Бийол. Но воспользоваться численным преимуществом «Зенит» не смог.

- Моментов создали много, владели громадным преимуществом, но не смогли забить больше одного. До этого пропустили дурацкий гол. Конечно, от результата есть разочарование, - заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Несмотря на всего одно набранное очко, «Зенит» завершает первый круг российского чемпионата лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU