2019-11-02T21:19:54+03:00
Спорт

«От результата есть разочарование»: Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА 1:1

Мячи в матче забили Никола Влашич и Александр Ерохин
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Семак остался разочарован результатом матча с ЦСКА.Сергей Семак остался разочарован результатом матча с ЦСКА.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Напряженнейший матч со множеством борьбы, эмоций, предупреждениями и удалениями только что завершился на поле стадиона на Крестовском острове. Игра между «Зенитом» и ЦСКА оказалась непростой для обеих команд, поэтому неудивительно, что она завершилась боевой ничьей.

Итоговый свисток арбитра, прозвучавший на 97 минуте матча (из-за многочисленных остановок судья прибавил целых шесть минут) зафиксировал финальный счет 1:1.

При этом после первого тайма «Зенит» проигрывал из-за мяча Николы Влашича, забитого на 46-й минуте, «в раздевалку». В том моменте ошибся защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

Во втором тайме на замену вместо него вышел Олег Шатов. А на 68-й минуте Себастьяна Дриусси Сменил Александр Ерохин. И эта перестановка сработала, ведь именно он, с передачи Артема Дзюбы, через пять минут забил ответный мяч. ЦСКА к этому времени уже играл в меньшинстве - за две желтых карточки был удален полузащитник армейцев Бийол. Но воспользоваться численным преимуществом «Зенит» не смог.

- Моментов создали много, владели громадным преимуществом, но не смогли забить больше одного. До этого пропустили дурацкий гол. Конечно, от результата есть разочарование, - заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Несмотря на всего одно набранное очко, «Зенит» завершает первый круг российского чемпионата лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опасается матча с немцами в Лиге чемпионов
Строители-гастарбайтеры на свой лад отреставрировали историческое здание на Каменноостровском проспекте
Фестиваль «Чудо света» собрал пробки из пешеходов на Невском проспекте
Гол в раздевалку: «Зенит» проигрывает ЦСКА после первого тайма со счетом 0:1
Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА
На жителя Выборга «напала и долго грызла» летучая мышь, когда он гулял по кладбищу
Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
На Дальневосточном проспекте красочно полыхала «Лада Приора»
Прошедший октябрь стал третьим среди самых дождливых за последние 35 лет в Петербурге
Суд арестовал замначальника 2-го отдела Управления ГИБДД, которого обвиняют в «крышевании» бизнеса
Игроки московского ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»