2019-11-02T23:10:12+03:00
Спорт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опасается матча с немцами в Лиге чемпионов

Но заверил болельщиков, что футболисты будут выкладываться в каждой игре
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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После игры с ЦСКА наставник петербуржцев Сергей Семак признался, что пока не задумывается о победе в чемпионате.После игры с ЦСКА наставник петербуржцев Сергей Семак признался, что пока не задумывается о победе в чемпионате.Фото: ФК "Зенит"
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Петербургский «Зенит» не смог одержать дома 2 ноября 2019 года победу над ЦСКА. Пропустив в самой концовке первого тайма, во втором «Зенит» смогли только отыграться, хотя почти весь период провели в численном большинстве.

После игры наставник петербуржцев Сергей Семак признался, что пока не задумывается о победе в чемпионате и не знает, как его команда подойдет к игре с немецким "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов.

- Победа в первом круге для меня ничего не значит, - отметил Семак. - Посмотрим, где мы будем после окончания чемпионата. Успеют ли игроки восстановиться к встрече с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов? Конечно, нас беспокоит такой календарь. Будем выкладываться в каждом матче. Посмотрим, насколько нас хватит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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