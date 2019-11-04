2019-11-04T09:28:17+03:00
Происшествия

В Петербурге один водитель порезал другого ножом из-за неправильной парковки

Сейчас нападавшего шофераищут сотрудники полиции
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ведет поиск преступникаПолиция ведет поиск преступника
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Очередной дорожный конфликт в Петербурге произошел в Невском районе. Во дворе по проспекту Солидарности поссорились водители Chrysler Neon и "Киа Рио". Шофер последней иномарки во время перепалки вытащил нож и напал на своего обидчика.

- Водители поссорились из-за неправильной парковки автомобиля, - рассказывают ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Во время конфликта водитель «Кио Рио» нанес несколько ударов ногой и ударил ножом своего оппонента, после чего скрылся.

Сейчас полицейские устанавливают личность дебошира и ведут его поиск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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