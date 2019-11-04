В Петербурге мать подала в полицию заявление на сына, который ее ограбил

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-04T10:20:23+03:00

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В Петербурге полиция Приморского района разбираются в необычных отношениях 60-летней матери с ее 28-летним сыном. Отпрыск напал на родственницу у нее дома, чтобы похитить бытовую технику. Дама решила не терпеть насилие и обратилась в полицию.

- Женщина сообщила, что из ее квартиры в одном из домов по Приморскому шоссе сын похитил бытовую технику стоимостью 20 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Следователем СУ УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Установлено, что сын женщины применил силу к матери.

Сейчас следователи уже допросили сына пенсионерки. Суда он будет ждать под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU