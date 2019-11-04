2019-11-04T11:07:33+03:00
Происшествия

В Петербурге легковушка провалилась в яму в размытом асфальте

Машина повисла на колесе
Роман ЛЯЛИН
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Машина провалилась в яму Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМашина провалилась в яму Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге на Глухарской улице размыло асфальт на дороге. В образовавшуюся яму провалилась легковушка Volkswagen.

- В размыв дороги на Глухарской улице провалилась машина, - рассказали очевидцы.

Асфальт размыло из-за коммунальной аварии. Водитель машины, предварительно, не пострадал. Машину из ямы водители вытащили своими силами.

Об ущербе машине пока не сообщается. Будет ли водитель требовать компенсацию, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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