В Петербурге воры обокрали две квартиры: унесли часы и технику на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-04T11:58:43+03:00

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В Петербурге во время праздников воры обокрали две квартиры. Заявление от жертв преступников поступили из Красносельского и Колпинского районов.

- В Красносельском районе неизвестный преступник путем подбора ключа к входной двери, проник в квартиру в одном из домов на Красносельском шоссе, откуда похитил 80 тысяч рублей и бытовую технику, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба составила 155 тысяч рублей.

Сейчас полицейские уже ищут преступника. В Колпинском районе воры залезли в частный дом в поселке Усть-Ижора. Из него вынесли оружие, которое лежало в сейфе, и наручныее часы стоимостью 300 тысяч рублей. Силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU