В Петербурге невозмутимые йоги не стали эвакуироваться после звонка неизвестного о готовящемся взрыве

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-04T14:22:22+03:00

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В Санкт-Петерурге ищут очередного лжеминера. На этот раз преступник выбрал себе целью спортивный клуб "Йога центр" на улице Ушинского. Неизвестный позвонил йогам и сообщил, что те скоро взлетят на воздух. Но посетителей спортивного клуба это не напугало. Выбегать в панике, да и вообще эвакуироваться они не стали.

- Неизвестный мужчина во время звонка сообщил, что произойдет взрыв, никаких деталей он не уточнил, - пояснил источник "КП-Петербург". - Но эвакуироваться никто не стал. Приехали сотрудники полиции, которым сообщили о звонке. Они проверили все.

К счастью, никаких взрывных устройств силовики не нашли. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего. Известно, что звонок поступил со стационарного телефона. Вскоре силовики вычислят и самого лжеминера.

ИСТОЧНИК KP.RU