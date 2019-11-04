2019-11-04T14:22:22+03:00
Происшествия

В Петербурге невозмутимые йоги не стали эвакуироваться после звонка неизвестного о готовящемся взрыве

К счастью, бомбу силовики не обнаружили
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские ищут лжеминераПолицейские ищут лжеминераФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петерурге ищут очередного лжеминера. На этот раз преступник выбрал себе целью спортивный клуб "Йога центр" на улице Ушинского. Неизвестный позвонил йогам и сообщил, что те скоро взлетят на воздух. Но посетителей спортивного клуба это не напугало. Выбегать в панике, да и вообще эвакуироваться они не стали.

- Неизвестный мужчина во время звонка сообщил, что произойдет взрыв, никаких деталей он не уточнил, - пояснил источник "КП-Петербург". - Но эвакуироваться никто не стал. Приехали сотрудники полиции, которым сообщили о звонке. Они проверили все.

К счастью, никаких взрывных устройств силовики не нашли. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего. Известно, что звонок поступил со стационарного телефона. Вскоре силовики вычислят и самого лжеминера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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