2019-11-04T15:50:43+03:00
Спорт

Себастьян Дриусси рассказал, как «Зенит» будет играть на выезде против «Бенфики»

По его словам, шансы на выходи из группы в Лиге чемпионов у сине-бело-голубых высоки
Роман ЛЯЛИН
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Нападающий рассказал о перспективах клуба Фото: Вячеслав Евдокимов/ЗенитНападающий рассказал о перспективах клуба Фото: Вячеслав Евдокимов/Зенит
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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Себастьян Дриусси дал интервию пресс-службе своей команды. Игрок сине-бело-голубых поделился, как клубу удалось обыграть "Бенфику", и какая перспектива у петербуржцев в Лиге чемпионов.

- Дома мы действуем с позиции силы, много атакуем, ведь это наша обязанность — на нас смотрят наши болельщики, которые гонят команду вперед, - пояснил Дриусси. - Против «Бенфики» удалось сыграть в очень динамичный футбол, мы постоянно искали моменты у чужих ворот и добились победы. В Лиссабоне все будет зависеть от того, в каком состоянии мы подойдем к матчу, каким будет турнирное положение в группе. В любом случае мы всегда выходим на поле, чтобы победить, это главное командное правило.

По словам футболиста, у сине-бело-голубых высокие шансы на выход из группы.

- Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно, - уточнил нападающий. - «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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