Зима близко: жителей Петербурга ждет минусовая температура и снег

СЕГОДНЯ 15:59 2019-11-04T16:01:41+03:00

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Зима уже на подходе к Петербургу. Это чувствуется и по погоде. На этой неделе в городе, по данным Гисметео, окончательно установится минусовая температура. При этом жителей Северной столицы ждет жижа на тротуарах из-за снега с дождем.

Последний теплый денек в городе был в понедельник, 4 ноября. В этот день в Петербурге было 4 градуса тепла. А вот уже во вторник и в среду, 5 и 6 ноября, в Северной столице установится нулевая температура. Ночью будет доходить до трех градусов ниже нуля.

В четверг и в пятницу, 7 и 8 ноября, в городе будет 4-6 градусов холода. Ночью столбик термометра будет опускаться до 9 градусов ниже нуля.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, в город вернется тепло. В эти дни будет до 3 градусов выше нуля. При этом ожидается снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU