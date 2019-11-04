2019-11-04T16:45:05+03:00
Общество

МЧС выпустило штормовое предупреждение о надвигающейся на Петербург метели

Ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра
Роман ЛЯЛИН
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В метель будьте осторожнееВ метель будьте осторожнееФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На Санкт-Петербург надвигается метель. Экстренное штормовое предупреждение выпустило городское управление МЧС. Спасатели просят жителей города быть осторожнее и в непогоду по возможности не выходить из дома.

- 5 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, местами метель, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, - поясняют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасатели рекомендуют при ветре поставить машину в гараж, обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.

- При сильной метели воздержитесь от поездок по городу на своей машине, - добавляют спасатели. - Возможно нарушение энергоснабжения, приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны.

В случае ЧП, звоните по номерам: "112" или "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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