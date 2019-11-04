«Сообщения приболели»: «Вконтакте» прокомментировали сбой, который произошел в соцсети

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-04T18:13:41+03:00

Жители Петербурга жалуются, что не могут писать своим друзьям

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Жители Петербурга жалуются на сбой, который произошел в социальной сети "Вконтакте". Пользователи не могут отправлять сообщения. Вместо этого у них появляется ошибка: "Сообщения приболели". В некоторых случаях появляется уведомление, что человек, которому вы хотите написать, ограничил отправку сообщений.

- Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации, - прокомментировали "КП-Петербург" в пресс-службе "Вконтакте".

Когда будет исправлен сбой, там не уточнили. Сейчас сотрудники соцсети разбираются в ситуации.

- Также плохо отображаются картинки, не загружаются или просто пропадают, - жалуются жители Петербурга. - Не работает уже больше часа.

В самой социальной сети опубликовано предупреждение

- У нас произошел сбой, разработчики уже занимаются его устранением. Вскоре работа сайта должна наладиться, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU