Артем Дзюба: Хотим показать «РБ Лейпциг», что мы тоже сильны

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-04T18:38:29+03:00

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Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба дал интервью пресс-службе "Зенита" перед матчем против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. По словам игрока, у российской команды есть шансы на победу. И на поле клуб выложится на все 100 процентов. При этом клуб уже сделал выводы после прошлого матча.

- Мы не совсем правильно сыграли впереди, - пояснил Дзюба. - Соперник очень высоко прессингует, высокое встречает, поэтому у нас были возможности для контратак. Тот же Азмун хорошо открывался, но не всегда принимали верные решения. Из-за этого не использовали несколько потенциально опасных моментов. Первый гол необязательный пропустили... Отмечу, что «РБ Лейпциг» хорошо контролирует мяч. На бумаге у нас есть план, но игра покажет. И понятно, что в отдельно взятой игре может победить любая команда. Мы соперника очень сильно уважаем, но и себя не принижаем. С нетерпением ждем завтрашний матч. Он будет ключевым на групповом этапе.

Также Артем Дзюба прокомментировал победу "РБ Лейпцига" против немецкого "Майнца" со счетом 8:0. По словам нападающего, такой результат не расслабил соперника, а придал кураж. При этом футболист уточнил, что противник понимает, что в домашнем матче россияне будут играть иначе.

- Ждем второй матч, поскольку осталась недосказанность, - поделился Дзюба. - Хотим показать «РБ Лейпциг», что мы тоже сильны. Тогда радовались они, сейчас хотим мы. «РБ Лейпциг» — очень сильная команда. Многие забывают, что их состав в три или четыре раза дороже нашего. Ждем завтрашнего матча, вы получите много вопросов и ответов.

ИСТОЧНИК KP.RU