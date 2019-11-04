2019-11-04T19:44:46+03:00
Происшествия

В Ленобласти собаки пробрались на ферму и загрызли пять беременных крольчих

Хозяин погибших животных уверен, что псов спустили охотники
Роман ЛЯЛИН
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Владелец фермы ищет хозяев собак Фото: предоставлено героем публикацииВладелец фермы ищет хозяев собак Фото: предоставлено героем публикации
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В деревне Машино Тосненского района Ленинградской области владелец фермы подсчитывает ущерб после нападения собак. Две лайки пробрались через забор и напали на крольчих, разворотив их клетки. В итоге пять беременных самок погибли.

- В вечернее время приезжие охотники спустили своих собак, - рассказывает владелец фермы Альберт. - Собаки без присмотра бегали по деревне, проникнув на мой участок. Эти псы разрушили клетки с кроликами, задавили племенных, беременных самок, сломали кормушки и поилки. Хотелось бы узнать, кто хозяин этих псов, чтобы избежать дальнейшего инцидента.

Собаки загрызли крольчих Фото: предоставлено героем публикации

Собаки загрызли крольчих Фото: предоставлено героем публикации

Владелец погибших крольчих пообещал, что в следующий раз откроет огонь на поражение.

- Хочу предупредить других охотников, если ваши псы по какой-нибудь причине окажутся у меня во дворе, застрелю, - негодует Альберт. - Приехали на охоту, держите свою свору при себе.

Собаки сломали клетки Фото: предоставлено героем публикации

Собаки сломали клетки Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас владелец фермы ищет хозяев собак.

- Стоимость пятерых крольчих составляет 20 тысяч рублей, - пояснил "КП-Петербург" владелец фермы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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