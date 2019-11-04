В Петербурге в роддоме в шахту упал грузовой лифт с рабочими

4 Нояб. 19:50 2019-11-04T19:54:47+03:00

Лифт упал в шахту во время ремонта Фото: Иван ВИСЛОВ

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ЧП произошло вечером в Невском районе Петербурга на проспекте Солидарности. Двое рабочих ремонтировали грузовой лифт в роддоме № 18, когда тот упал в шахту с высоты третьего этажа. К месту происшествия сразу же прибыли врачи. Медики вызвали карету "скорой помощи".

- При проведении ремонтных работ произошло падение грузового лифта с двумя рабочими, - подтвердили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Пострадавшие осматриваются врачами "скорой помощи".

Предварительно, пострадавшим рабочим потребовалась госпитализация. Сейчас медики устанавливают, какие травмы они получили при падении.

Сейчас также выясняют причины падения лифта в шахту. На месте происшествия работают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU