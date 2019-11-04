Умер член избирательной комиссии Ленобласти

4 Нояб. 21:07 2019-11-04T21:07:41+03:00

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Член избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса Владимир Скоробогатов умер на 68 году жизни. О смерти Владимира Александровича сообщили коллеги.

- Почти всю свою жизнь Владимир Александрович посвятил служению ленинградской земле и ее жителям, - рассказывают в избиркоме Ленобласти. - Он возглавлял администрацию Подпорожского района Ленинградской области, являлся руководителям Ленинградской областной регистрационной палаты, был председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, на протяжении почти девяти лет являлся заместителем председателя Леноблизбиркома, членом Леноблизбиркома с правом решающего голоса.

О дате и месте похорон в избиркоме пообещали сообщить позже.

ИСТОЧНИК KP.RU