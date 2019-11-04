В Петербурге в двух авариях один человек погиб, еще семь пострадали

4 Нояб. 23:14 2019-11-04T23:15:56+03:00

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В Санкт-Петербурге за один час произошло сразу две крупных аварии, в которых пострадали семь человек, еще один погиб. Первое ДТП произошло на 80 километре Таллинского шоссе возле деревни Зимитицы. Там 39-летний водитель KIA Sportage вылетел на встречку, где сначала по касательной задел KIA Сeed, а затем столкнулся с Toyota Land Cruiser.

- Водитель KIA Sportage скончался, - рассказывают в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. - В KIA Ceed никто не пострадал. В Toyota травмы получили водитель и трое пассажиров, среди них двое подростков: 15 и 16 лет.

Вторая авария произошла в Кировском районе. На проспекте Жукова фура Scania во время поворота столкнулась с BMW.

- В аварии пострадал водитель легковушки и два его пассажира, - уточняют в ГИБДД. - По фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU