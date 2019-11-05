2019-11-05T00:31:23+03:00
Общество

Владимир Путин назначил нового начальника полиции Петербурга и Ленобласти

Им стал полковник Дмитрий Баранов
Роман ЛЯЛИН
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Дмитрий Баранов стал начальником полиции Фото: spb.er.ruДмитрий Баранов стал начальником полиции Фото: spb.er.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Новым начальником полиции стал полковник Дмитрий Баранов.

- Освободить от ранее занимаемой должности, - говорится в приказе президента РФ.

Ранее Дмитрий Баранов работал в Москве вместе с нынешним начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романом Плугиным. Как и сейчас, Дмитрий Баранов был заместителем генерал-майора Плугина.

Также Владимир Путин своим указом назначил первого заместителя начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Им стал генерал-майор Алексей Смирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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