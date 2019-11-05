Три машины ДПС гонялись за «пацанской девяткой» на Суздальском проспекте

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-05T09:18:46+03:00

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Наверное это хорошо, когда в городе не происходит ничего экстренного. Как иначе можно объяснить, что в топе новостей Петербурга события двух- и трехдневной давности. Разбавляет их лишь ДТП на Суздальском проспекте, которое произошло после погони полицейских за красной «девяткой».

- Молодые люди на ВАЗ вошли в отбойник на Суздальском проспекте, - сообщают очевидцы аварии.

Сам инцидент произошел около половины четвертого утра 5 ноября. При этом никто кроме ограждения и машины не пострадал. Даже учитывая «никакую» пассивную безопасность старых «Жигулей», водитель и пассажир автомобиля отделались лишь испугом.

По словам очевидцев аварии, три экипажа ГИБДД некоторое время гоняли красную, тонированную «пацанскую девятку» по улицам, но в какой-то момент пилот ВАЗа не справился с управлением и влетел в забор. Впрочем, после вынужденной остановки никто сопротивления полиции не оказывал. Да и сами стражи порядка лишь мирно оформляли место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU