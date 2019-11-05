2019-11-05T10:16:21+03:00
Происшествия

Петербуржец ударом ножа в плечо убил молодого мурманчанина

Разборке с дракой предшествовало бурное застолье
Петр КИБЕР
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Житель Ленобласти в Петербурге по пьянке зарезал собутыльника.Житель Ленобласти в Петербурге по пьянке зарезал собутыльника.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Калининского района Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыли убийство молодого уроженца Мурманской области. Труп которого был обнаружен вечером 4 ноября в парадной дома 31 по улице Демьяна Бедного. Причиной смерти оказался удар ножом.

- При выезде на место нарядом был обнаружен труп уроженца Мурманской области 1983 года рождения с ножевым ранением плеча, - сообщает источник в правоохранительных органов.

Недолгое расследование привело к одной из коммунальных квартир в том же доме. Здесь, по подозрению в совершении преступления был задержан житель деревни Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области.

Мужчина рассказал, что во время совместного распития спиртного у них со случайным знакомым возник спор, который закончился дракой и поножовщиной. Хозяин в сердцах схватил нож и ударил им гостя. Рана оказалась смертельной.

Сейчас мужчина задержан. В отношении него заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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