В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния особняка Веге

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-05T10:26:19+03:00

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Исторический особняк Веге в Петербурге уже не первый год находится в жутком, аварийном состоянии. С 2018 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры бился за то, чтобы привлечь к ответственности бывшего владельца здания АОА «НПФ «Пигмент», являвшегося собственником дома с 2011 по 2017 года. Наконец, 30 октября 2019 года ОД УМФД России по Невскому району Петербурга вынес постановление о возбуждении уголовного дела в связи с нанесением ущерба объекту культурного наследия Северной столицы.

- Состояние конструкций и отделки здания неудовлетворительное, местами – аварийное. Новому собственнику предстоит выполнить первоочередные противоаварийные работы, параллельно с этим провести и согласовать инженерное обследование технического состояния здания, в соответствии с выводами которого разработать проект реставрации здания и приспособления его для современного использования, - сообщили в комитете.

Здание находится в аварийном, обветшалом состоянии / Фото: КГИОП

На данный момент право собственности особняком Веге принадлежит ООО «Сэтл Сити», который в 2018-2019 года провел первоочередные и противоаварийные работы. Само трехэтажное здание, построенное в 1900-1902 года для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге, сейчас находится в удручающем состоянии. Вся роскошная лепнина, интерьеры, вестибюль, парадная лестница осыпаются.

Вскоре в особняке планируется провести серьезную реставрацию, а после в здании разместить офисы компании нового владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU