2019-11-05T10:29:49+03:00
Происшествия

Обезглавленный труп нашли на железнодорожных путях в Зеленогорске

Погибшим оказался 41-летний житель Выборгского района Ленобласти
Петр КИБЕР
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В Зеленогорске мужчине отрезало голову поездом.В Зеленогорске мужчине отрезало голову поездом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Страшную находку обнаружили случайные прохожие, гулявшие вдоль железнодорожных путей в Зеленогорске. На рельсах лежало тело мужчины с отрезанной головой. На место сразу была вызвана полиция.

- 4 ноября в 14:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что за пассажирской платформой станции Зеленогорск на 8-ом пути находится тело мужчины с явными признаками железнодорожной травмы, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления на транспорте МВД.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка быстро установили личность погибшего. Им оказался 41-летний житель Выборгского района Ленобласти. Родным погибшего уже сообщили о трагедии.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии и еще раз предостерегают петербуржцев: железная дорога является источником повышенной опасности и вести себя здесь необходимо крайне осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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