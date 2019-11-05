2019-11-05T11:03:10+03:00
Общество

Метрополитен показал новый красный состав, который станет последним для подземки в этом году

Уже вскоре поезд выйдет на маршрут на красную же линию
Петр КИБЕР
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Метрополитен показал фото нового состава, который вышел на красную ветку. Фото: instagram.com/metrospbphotoМетрополитен показал фото нового состава, который вышел на красную ветку. Фото: instagram.com/metrospbphoto
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Последний в нынешнем году состав «юбилейной» серии показал на фото петербургский метрополитен. Особенность поезда - его цвет. По последней моде подземки, он раскрашен в цвета линии, по которой будет ходить. В данном случае вагоны оказались красными.

- Готовится к эксплуатации на 1 Линии новый состав серии 81-722.1. Это последний состав данной серии, который вводится в эксплуатацию в этом году, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Ничего особенного в поездах нет, кроме того, что подземка медленно, но верно обновляет свой подвижной состав. Конструктивно поезда повторяют такие же, ходящие по зеленой ветке. В 2020 году метрополитен должен получить еще семь таких составов. Первые поступят от производителя уже в январе.

Но это - дело будущего. А вот показанный публике красный поезд уже вышел на красную линию. Вскоре он перевезет первых пассажиров.

Производством составов занимается петербургский Октябрьский электровагоноремонтный завод концерна «Трансмашхолдинг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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