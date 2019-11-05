2019-11-05T11:34:11+03:00
Происшествия

Пять машин попали в массовое ДТП на проспекте Стачек, заблокировав движение в Кировском районе Петербурга

Авария произошла из-за нетерпеливого водителя, повернувшего через двойную сплошную [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Массовое ДТП на проспекте Стачек перекрыло движение в Кировском районеМассовое ДТП на проспекте Стачек перекрыло движение в Кировском районеФото: СОЦСЕТИ
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Первый рабочий день новой недели в Петербурге начался с массового ДТП. В 7 часов утра вторника, 5 ноября, на проспекте Стачек столкнулись сразу пять машин, полностью заблокировав проезд в сторону метро «Кировский завод». Спешащим на работу автомобилистам пришлось объезжать аварию по тротуару.

- Авария не из-за гололеда произошла, а из-за того, что один «торопыга» решил слева развернуться через двойную сплошную. Натворил людям головняка. Сочувствую всем невиновным, - рассказал о случившемся свидетель аварии.

Точное количество пострадавших в массовом ДТП машин на данный момент не известно. Некоторые очевидцы рассказывают, что из-за неудачного поворота нарушителя пострадали пять автомобилей, другие насчитали до восьми побитых авто.

Автомобилисты отмечают, что к 9-ти часам утра дорога на проспекте Стачек уже была расчищена от последствий ДТП. Сотрудники ГИБДД провели проверку для того чтобы выяснить, кто же стал виновником массовой аварии, заблокировавшей движение в самый час пик в Кировском районе.

Массовое ДТП на проспекте Стачек утром 5 ноября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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