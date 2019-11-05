Билеты на сегодняшнюю игру «Зенита» с «Лейпцигом» оценили от 1 до 5 тысяч рублей
Сегодня вечером в Петербург возвращается Лига Чемпионов. Ровно в 21:00 5 ноября на поле «Газпром Арены» прозвучит стартовый свисток матча, в котором встретятся «Зенит» и «РБ Лейпциг». Для хозяев это шанс взять реванш за поражение, которое сине-бело-голубые потерпели в Германии.
- Прошлый раз мы плохо сыграли в нападении. Могли лучше контратаковать, лучше использовать свои моменты. Это надо исправить, - заявил на предматчевой пресс-конференции Артем Дзюба.
В игре, по словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, смогут принять все не имеющие травм игроки. А из последних потерь петербуржцев лишь голкипер Андрей Лунев. Другой вопрос, что у сине-бело-голубых это четвертый матч за десять дней и усталость тоже может сказаться.
А в «Лейпциге» в свою очередь уверены, что их главная задача - закрыть Дзюбу.
Получится это или нет, станет известно по окончании матча. К слову, билеты на игру еще есть. Их стоимость варьируется от 1 до 5 тысяч рублей. Места с ограниченным обзором стоят от 500 рублей.
Напомним, что прошлая встреча команд завершилась победой «Лейпцига» со счетом 2:1. У петербуржцев единственный мяч забил Ракицкий.
ИСТОЧНИК KP.RU