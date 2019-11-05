При прыжках по крышам на улице Шкапина разбился руфер
День народного единства оказался совсем непраздничным для петербургских любителей лазать по крышам. Днем в понедельник, 4 ноября, один из них сорвался с высоты и упал на асфальт. Выжить молодому мужчине не удалось.
- На месте происшествия во дворе дома номер 36 по улице Шкапина было обнаружено тело погибшего. Там же задержан и доставлен в отделение мужчина 1990 года рождения, - сообщает источник в правоохранительный органах.
Уже в отделе полиции мужчина (ранее судимый за наркотики) рассказал стражам порядка, что он с приятелем пошел гулять по крышам. При попытке перепрыгнуть с одного дома на соседний, его друг сорвался и упал вниз.
Учитывая, что высота была приличной, ошибка оказалась роковой.
Сейчас труп погибшего направлен в морг, а сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU