2019-11-05T12:09:54+03:00
Происшествия

При прыжках по крышам на улице Шкапина разбился руфер

Тело мужчины было найдено во дворе дома номер 36 днем 4 ноября
Петр КИБЕР
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Прогулка по крышам оказалась смертельной для петербургского уфера.Прогулка по крышам оказалась смертельной для петербургского уфера.Фото: Артем КИЛЬКИН
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День народного единства оказался совсем непраздничным для петербургских любителей лазать по крышам. Днем в понедельник, 4 ноября, один из них сорвался с высоты и упал на асфальт. Выжить молодому мужчине не удалось.

- На месте происшествия во дворе дома номер 36 по улице Шкапина было обнаружено тело погибшего. Там же задержан и доставлен в отделение мужчина 1990 года рождения, - сообщает источник в правоохранительный органах.

Уже в отделе полиции мужчина (ранее судимый за наркотики) рассказал стражам порядка, что он с приятелем пошел гулять по крышам. При попытке перепрыгнуть с одного дома на соседний, его друг сорвался и упал вниз.

Учитывая, что высота была приличной, ошибка оказалась роковой.

Сейчас труп погибшего направлен в морг, а сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства трагического инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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