Двух голубей, застрявших в «тюрьме» из оконных рам, спасли в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-05T12:24:46+03:00

В Петербурге спасатели вызволили из заточения между оконными рамами двух голубей, которые не могли выбраться самостоятельно Фото: принтскрин видео.

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Петербуржцы давно доказали, что они крайне жалостливо и заботливо относятся к братьям нашим меньшим, даже если речь идет не о кошечках и собачках, а об обычных голубях. Житель дома на Старорусской улице более суток с переживаниями наблюдал, как две птицы застряли между рамами старого окна на пятом этаже. Сжалившись, он обратился к знаменитым спасателям животных в Петербурге – «Кошкиспас». Добровольцы мигом откликнулись и 27 октября отправились вызволять голубей из заточения.

- Исследования заявителя показали, что изнутри окно с голубями наглухо заделано. Большая ванная комната в коммунальной квартире, обрешетка и пластиковые панели. Нет ни единого шанса достать птиц из квартиры, о чем он нам и поведал при встрече. При осмотре окна выяснилось, что ситуация еще более сложная. Одна птица сидела между рамами, а вторая между внутренней рамой и обрешеткой, - рассказали спасатели.

Делать было нечего. Достать птиц можно было только спускаясь сверху с высоты более 20 метров над землей. Проникшись голубиной бедой, жильцы квартиры на седьмом этаже пустили добровольцев домой, чтобы те могли спуститься через окно на тросе вниз. Закрепив страховку, бравый спасатель аккуратно добрался до окна с застрявшими птицами и с помощью рыболовного сачка аккуратно достал пернатых заложников.

Благо, профессионализм спасателей из «Кошкиспас» как всегда помог им вызволить несчастных животных, попавших в беду. Оказавшись на воле, голуби упорхнули в небо, а завороженные жильцы дома на Старорусской улице стоя аплодировали бравым смельчакам.

Петербургские спасатели вызволили голубей, растерявших между оконными рамами жилого дома .

ИСТОЧНИК KP.RU