СУ возбудило уголовное дело по факту прорыва трубы с кипятком на Дундича, где обварился пенсионер
Прокуратура и СК Санкт-Петербурга обозначили возможные причины прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича. Напомним, ЧП во Фрунзенском районе у дома №21 произошло 31 октября 2019 года и во время него пострадал человек. Пенсионер получил ожоги, пытаясь обойти бурлящую воду, но упал в нее.
В результате доследственной проверки оперативники выяснили, что все случилось из-за банальной халатности. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, устанавливаются все, кто может быть причастен к этому.
- Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения и госпитализации пожилого мужчины с термическими ожогами возбуждено уголовное дело, совершена халатность, - сообщает СК РФ по Петербургу.
ИСТОЧНИК KP.RU