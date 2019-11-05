2019-11-05T12:34:09+03:00
Происшествия

СУ возбудило уголовное дело по факту прорыва трубы с кипятком на Дундича, где обварился пенсионер

Проведена доследственная проверка, устанавливаются виновные в ЧП
Галина КАНДИНСКАЯ
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По факту прорыва кипятка на Олеко Дундича возбуждено уголовное дело.По факту прорыва кипятка на Олеко Дундича возбуждено уголовное дело.Фото: СОЦСЕТИ
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Прокуратура и СК Санкт-Петербурга обозначили возможные причины прорыва трубы с кипятком на Олеко Дундича. Напомним, ЧП во Фрунзенском районе у дома №21 произошло 31 октября 2019 года и во время него пострадал человек. Пенсионер получил ожоги, пытаясь обойти бурлящую воду, но упал в нее.

В результате доследственной проверки оперативники выяснили, что все случилось из-за банальной халатности. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, устанавливаются все, кто может быть причастен к этому.

- Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения и госпитализации пожилого мужчины с термическими ожогами возбуждено уголовное дело, совершена халатность, - сообщает СК РФ по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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